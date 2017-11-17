自囚車內拒酒測抗告成功 NPA署長室PO影片為基層打氣

2017-11-17 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一劉姓男子，日前於酒測攔檢處前，突踩剎車違停路邊，自囚車內，員警開出拒絕酒測罰單；事後，劉男提告撤銷裁罰，法院最終認為人民沒有「無端」接受酒測的義務，判抗告成功。今（17日）NPA署長室公佈當時密錄器影片表示，尊重法院裁定。影片的播出是為基層執法同仁鼓勵與支持。

NPA署長室今PO出員警當時密錄器欲還原真相，畫面中可見白色休旅車見前方設置酒測攔檢，突踩煞車違停路邊，員警察覺異狀，請求駕駛配合酒測，駕駛則疑似講電話並移至後座，員警依法製作警告文書。影片最後附註「嚴正執法是為了讓人民不受到傷害」等字幕。

NPA署長室於底下留言回覆：「本案裁定已確定、尊重法院裁定。影片的播出是為基層執法同仁鼓勵與支持、不因此案的裁定結果而氣餒灰心、我們仍會為大眾安全與公益堅持嚴正執法決心不變」

不過對於NPA署長室公布影片的做法，有網友並不認同，表示「警方執法過程有瑕疵，公佈這影片是要大家公審法官？員警要求路邊進行酒測臨檢，在無具體理由情況下，本來就違法了。可以用駕駛人違規為由要求駕駛下車進行交通稽查，但整段影片沒看到有員警依違規行為說明，要求下車稽查。強調法官只能依證據判案，這證據就是顯示警方違法臨檢，po影片出來想公審法官，而不是檢討執法程序是否有瑕疵，這樣的行為真的不是一個執法者該有的行為。」