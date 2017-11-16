自囚賓士拒酒測竟免罰 法院：人民沒有「無端」受測的義務

2017-11-16 17:52

〔記者吳政峰／台北報導〕劉男去年駕駛白色賓士，在北市一處酒測攔檢點前，突踩煞車並違停路邊，自囚車內，任憑警方如何呼叫都不理，員警遂開出拒絕酒測罰單，但劉男事後主張當時疲累秒睡，沒聽到外界聲音，提告抗罰成功；台北高等行政法院今（16）日指出，影片顯示劉男並無疑似酒駕的「相當合理之客觀事由」，員警臆測任何不受測者均有酒駕嫌疑，欠缺客觀合理基礎，人民沒有「無端」接受酒測的義務。

北高行發表語重心長聲明，指酒測固然在追求重要公益，但另一面亦同時侵犯到人民的自由，因此，兩者界限或平衡點何在？在法治國家，是個極需慎重思考的問題。

北高行表示，司法院釋字第535號解釋保障人民行動自由與隱私權利，要求警察「不得不顧時間、地點及對象任意臨檢、取締或隨機檢查、盤查」，因此警察臨檢對象，必須為「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具」。

調閱當時影片，劉男當下未發生危害，且無蛇行、車速異常、不穩等「相當合理之客觀事由」，無異常駕駛可懷疑他酒駕，員警要求他酒測並非合法，劉男拒測也沒違反義務，自然不能處罰。

北高行認為，一審證據調查與事實認定，未違背證據法則或經驗法則，亦符合司法院解釋及法律規範，無判決不適用、法規適用不當、判決理由不備及矛盾等違背法令之情形，因此維持原判。

取締劉男的大安分局指出，劉男當日先超速，到臨檢點前突然急踩煞車，驟然減速又變換車道，最後把車輛違停紅線阻路口，接著在車內講手機，還跑到後座假寐，不理員警拍窗盤查。

警方根據現場狀況和車行軌跡，認定劉有酒駕嫌疑，以紙本告知單貼在車窗上，告知拒測罰責，但他相應不理，不得不開出拒測罰單。

大安分局表示，尊重法院判決，但日後仍會在法律許可範圍內取締酒駕，執法決心不受影響。

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