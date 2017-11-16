2天內破劫殺老婦案 探長拚命只為陪還在病房的兒子

2017-11-16 16:14

〔記者鄭景議／台北報導〕北市新東街2天前發生老婦遭水電工劫殺案，松山分局警方短短兩天內就宣告破案，其中松山偵查隊長黃水願兩天來幾乎不眠不休，親力親為，有警員表示，隊長會這麼拚命，全為了見日前發生嚴重車禍，現在還在加護病房的兒子。

水電工黃元鴻到案後，堅不吐實，向警方說自己到莊婦家僅跟她喝了4杯咖啡、一點小酒，隨後離去，警方細心查驗證詞，黃水願親自帶隊回到案發現場，發現咖啡機中咖啡渣明顯發霉結塊，一點都不像最近才泡過咖啡，於是將證物帶回拍照，黃水願更親手將照片拿給水電工看，水電工發現證詞漏洞越來越大，最後終於吐實承認犯案。

黃水願從警超過20年，是老經驗的刑警，曾辦過蕭敬騰遭潑糞案、鄭進一吸毒案，去年一銀盜領案，調閱600多支監視器掌握嫌份身分及逃亡路線，堪稱破案最大幕後工程；擔任松山偵查隊長的他，今年10月4日兒子卻發生嚴重車禍，雙腳受重傷，醫生一度判斷要截肢，所幸目前傷勢漸漸穩定，也暫保住雙腳，但依然在加護病房救治。

分局同事說，黃隊長自從兒子發生車禍，每日都想辦法到醫院探望兒子才能安心，不料前天發生強盜殺人案，當天他實在無法離開分局，晚上難過的向同事說「我兒子還在加護病房，我還在這邊，我明天一定要想辦法破」，果不其然，事隔一天，早上就破案。

據了解，昨日下午破案，將嫌犯送往地檢署後，傍晚黃水願就向分局長報告後，馬不停蹄到醫院探望兒子，與老婆兒子團聚，這才放下心中大石。