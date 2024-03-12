8萬元糾紛打死毒友丟包路邊 主嫌聲押、傳播妹交保

主嫌邱男被依殺人罪移送偵辦，檢方訊後向法院聲押。（資料照）

2024/03/12 07:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕33歲陸姓男子10日在桃園市桃園區某汽車旅館，遭人打到奄奄一息，塞進後車廂丟包新北市樹林區後送醫不治，桃園警分局當日晚間8點多逮到涉案的32歲邱男及35歲吳女，並依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢察官訊後向法院聲押邱男，諭知吳女20萬元交保。

邱男與陸男均有毒品前科，10日凌晨0點48分2人相約摩鐵開毒趴、喝酒，並由邱男駕駛賓士車搭載前往，約3個多小時後，找來傳播妹吳女入房作陪，邱男清醒懷疑身上帶的8萬元遭陸男偷走，且陸男曾獨自駕車外出後返回，邱男怒持刀子、棍棒等毆打陸男，陸男頭部有遭重擊痕跡，10點多邱男將奄奄一息的陸男塞進後車廂，並搭載吳女一同離開。

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旅館人員進房清掃時，發現浴室、毛巾沾有大量血跡，趕緊向轄區警方報案，警方追到新北勢樹林區吉祥街，發現陸男僅著內褲、躺在路邊約1小時，經送醫急救仍不治身亡，邱男賓士車則墜落山溝，邱男與吳女在車輛墜溝後以徒步或向親友借車逃逸，警方最後在桃園平鎮將2人逮捕到案，邱男供稱是因財務糾紛起衝突，吳女堅稱未參與犯案。

檢警已於11日下午會同法醫至桃園殯儀館相驗陸男遺體，初步研判，陸男四肢及頭部有多處傷勢，因出血性休克而死亡，詳細原因仍待解剖鑑定釐清。

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