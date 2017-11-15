《用孩子眼睛看世界》 短片傳達尊重行人路權就是重視生命

短片《孩子眼睛看世界》，傳達尊重行人路權就是重視生命的意涵。（記者許國楨翻攝）

2017-11-15 16:37

〔記者許國楨／台中報導〕尊重行人路權就是重視生命！一部市民參與拍攝的交通安全宣導短片《孩子眼睛看世界》，來自知名紀錄片導演吳汰紝的協助，沒有血腥的事故現場，沒有吵鬧的景象，從演員平淡的演出看到交通危險的「原始點」，台中市警局交通大隊大隊長郭士傑今天特別邀請吳導演及參與拍片的市民，表達感謝之意。

警方說，2006年，道路交通管理處罰條例第44條第2項及第48條第2項修訂施行，各縣市警局動員加強違反行人路權取締，但10年過去了，駕駛人對於行經「行人穿越道」「應」減慢速度或暫停讓行人優先通行的習慣，從人們觀感與行人事故分析顯示，仍是嚴重不足。

尤其是「禮讓行人」觀念，在歐美先進民主國家「人本」的觀念深植人心，國人出國旅遊時，總稱羨能夠優雅地行走在道路上，感嘆國內車輛駕駛人對行人路權的不重視，國外能，為什麼台灣不能，國人究竟遺忘了什麼？交大邀請名紀錄片導演吳汰紝協助拍攝這部名為《用孩子眼睛看世界》的交通安全宣導短片。

短片中，小朋友海玄單純地問爸爸：「為什麼大人都不守交通規則」、「不走行人穿越道就穿越馬路很危險」，大家看了心都軟了， 影片已上傳Youtube網站，供社會大眾點閱觀看，宣導尊重行人路權就是重視生命的意涵。

交大大隊長郭士傑今天特別邀請吳導演及參與拍片的市民，表達感謝之意，他同時提醒，已選定易肇事路段加強交通執法確保行人路權，即日起開罰汽車不禮讓行人的駕駛行為：

1、駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者；

2、或汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行者，均加強取締並處以1200元以上3600元以下罰鍰。