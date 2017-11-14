必翔董座疑涉掏空 北檢發動第二波搜索

上市輔具大廠必翔實業創辦人伍必翔（中）再傳疑似涉入淘空案件，北檢今展開第二波約談行動。（資料照，記者錢利忠攝）

2017-11-14 15:14

［記者錢利忠／台北報導］上市輔具大廠必翔實業創辦人伍必翔，與曾任董事長的妻子蔣清明，被控炒作必翔股價，今年5月遭檢調搜索、約談；台北地檢署考量蔣清明承認找親戚及職員幫忙炒股，獲利近2億元，伍對妻子炒股一事並不知情，今年9月依違反證券交易法將蔣等5人起訴，伍必翔則獲不起訴；針對本案疑涉掏空部分案情，台北地檢署今再指揮調查局發動第二波搜索，兵分6路約談伍、蔣等7人，另傳喚8名證人釐清案情。

檢調調查，以蔣清明為首的公司派，涉與市場派作手一同炒作必翔股票，透過30多個人頭帳戶，以相對成交方式，分幾波段拉抬股價，自103年5月到104年9月，將原本每股30多元股價一路炒到74元，之後陸續出脫套利，不法獲利達1億9450萬8502元。

金管會發現必翔出現異常交易，將全案移送檢調查辦，檢調今年5月趕在蔣清明搭機出境前，緊急發動搜索、約談，漏夜偵訊伍必翔夫婦後，分別諭令伍、蔣各以200萬元、300萬元交保。

伍必翔庭訊時否認炒股，強調存摺、印鑑均由妻子保管，並不知道帳戶內的資金往來狀況，蔣清明也供稱伍不知她向人借帳戶投資必翔股票，兩人還為此吵架，今年辦理離婚，加上被傳喚的21名人頭帳戶持有者均未證稱伍必翔涉案，檢方據此認定伍不知情。

證交所表示，必翔財報最大的問題在轉投資的中國子公司資金流向不明，針對此部分疑似涉及掏空等不法，檢方再度發動第二波搜索及約談，搜索行動仍持續中。