救援美國漂流女被反控謀殺 台漁船長：很氣憤

美國夏威夷女子艾培爾（Jennifer Appel，右）及傅艾巴（Tasha Fuiaba，左），與愛犬一起被台灣漁船救起，卻反咬台灣漁船試圖殺人，讓漁船船東很氣憤。（美聯社）

2017-11-14 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕〕美國夏威夷女子艾培爾（Jennifer Appel）及傅艾巴（Tasha Fuiaba），於海上漂流5個月被台灣漁船救起，但兩女卻指控漁船試圖謀殺。我外交部發言人李憲章對此駁斥，這是莫須有的事。而救援兩人的高雄籍遠洋漁船豐春66號船東，則痛心表示「我們公司很氣憤啊！」

據《TVBS》報導，豐春66號於10月10日出航，要進行半年的捕撈鮪魚作業。該船由台灣船長指揮，並有來自菲律賓、印尼、中國的30名船員。到了10月24日下午，漁船在北緯27度59分，東經155度50分，發現失去動力的帆船。

此時豐春66號不僅回報漁業署，也伴隨帆船超過24小時，還依照要求幫忙拖拉到美軍基地附近，結果卻被反咬試圖殺人。船東洪顯展在接受電話採訪時，對此感嘆「很扯啊，我們公司很氣憤啊，為什麼一件好好的事情要被別人講...」

洪顯展說，為了救人，「我們要損失2、3天的時間耶！」但他也指出，之後不便對外發表言論，統一由漁業署協調，以國家對國家的方式處理比較好。