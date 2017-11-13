北檢百人大搜索 內政部資訊中心驚爆採購弊案

2017-11-13 16:26

〔記者錢利忠／台北報導〕內政部資訊中心爆發資訊採購弊案，台北地檢署今會同廉政署，動員上百人搜索內政部資訊中心及相關人住處，約談資訊中心主任施明德等多人，全案朝貪污治罪條例方向偵辦。

100年至104年，內政部資訊中心規劃開發38項子系統，卻被檢舉其中疑似涉及弊端，檢廉今動員上百人突襲搜索，搜索行動仍持續中。

內政部資訊中心75年間由原地政資料中心改制成立，負責行政業務資訊化及辦公室自動化作業，先後研訂6期內政資訊系統5年發展推動計畫綱要，至100年5月底完成349項子系統。