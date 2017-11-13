機靈義警熟記民眾遭詐騙特徵 成功阻詐12萬元

2017-11-13 11:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區陳姓婦人誤信詐騙集團所言，以為網購時因網購公司作業疏失，必需到ATM操作，結果到郵局連續匯款2次5萬元，被騙了10萬元而不知，再到合作金庫提領12萬元，準備以現金存款方式匯款給詐騙集團時，幸被民防義警楊士忠發現阻止，並通報潭子分駐所警員前來處理，才保住12萬元，讓她懊悔因一時情急，被騙走10萬元。

陳姓婦人因在網路購物，上月30日傍晚7點多接獲詐騙集團電話，稱是網路購物公司，因員工疏失誤將婦人的訂單設為經銷商訂購，要她至郵局ATM操作取消訂單，否則每月都會被扣款，婦人信以為真，除了至郵局匯款外，又前往合作金庫提領12萬元，打算以現金存款方式再匯款給詐騙集團。

當陳婦在合作金庫的ATM前操作時，潭子分駐所民防隊員楊士忠正好在該處執行ATM阻詐守望勤務，見到婦人手持電話講個不停，並依照電話中指示操作ATM，符合一般民眾遭詐騙的特徵，立即上前了解，研判婦人應該遇到詐騙集團，立即通知分駐所員警到場。

起先陳婦對民防隊員苦口婆心勸阻不為所動，甚至聽從詐騙電話指示「不要理會警察人員，否則損失自負…」，就在婦人準備騎機車到別處地點匯款時，楊士忠趕緊上前拔走車鑰匙，不讓婦人離去，潭子分駐所巡佐吳嘉仁、警員洪瑋謙也及時趕到現場，要求婦人不要離開，並加以勸說，陳婦才知道自己被騙。

陳婦表示，因一時情急誤入歹徒陷阱，被騙了10萬元，幸好遇到熱心民防人員及警察及時阻止，才保住後面的12萬元，損失才未擴大。

潭子分駐所所長蔡易儒表示，千篇一律的詐騙話術常使民眾在驚恐中依循歹徒的指示匯款，如未仔細查證將賠上血汗錢，呼籲民眾如有接獲不明來電自稱公家機關、電信公司、網拍商家或其他單位團體，且要求繳費、操作ATM或前往超商平台列印繳費單據、購買點數等關鍵字，都是詐騙手法，請立即撥打165或110請求協助。