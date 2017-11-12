烏石港驚見毒狗 最重可處5年有期徒刑

2017-11-12 16:51

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮烏石港附近流浪狗疑似陸續遭毒害，居民緊急救回一隻，但是仍有一隻在附近生活10幾年的流浪狗急救後仍回天乏術。宜蘭縣動植物防疫所表示，毒狗最重將處5年有期徒刑，累犯還會加重刑期，請民眾看到流浪狗時通報防疫所，不要自行以激烈手段毒狗。

烏石港附近居民表示，昨天下午的時候，在店門口看到流浪狗「歐歐」倒在衝浪店旁，不斷抽蓄、口吐白沫，看起來奄奄一息，狗狗已經在這邊10年左右的時間，居然發生這樣的遺憾，而且旁邊另一隻狗「瓶瓶」也正在抽蓄，當時大家趕快把狗送到動物醫院搶救。

但是歐歐送到醫院急救後，仍然回天乏術，瓶瓶則有搶救回來，不過仍然相當虛弱，居民指出，大家猜想是附近有養雞的人家，因為被野狗攻擊而不高興，可能附近被施放了老鼠藥或農藥，目前知道已經將近有4隻狗受害，希望提醒大家不要再毒狗，對烏石港的觀感恐造成影響。

「請民眾保護財產時不要過於激烈，恐會觸法。」宜蘭動植物防疫所長陳文進表示，民眾飼養的動物如果被侵害，以毒狗的方式太過激烈，雖然是為了保護財產，可是會觸犯動保法，財務受損可以報案，也可以通報防疫所介入捕捉，如果沒有看到狗，也可以向動保所借用誘捕籠捕捉。

陳文進說，毒狗造成小狗死亡，依照動保法會加重處分，毒狗處1年以上5年以下有期徒刑，累犯還加重刑期1/2，防疫所會去訪查收集相關資料，並請警方調閱監視錄影器，小狗屍體會解頗化驗，進行偵辦。