為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

彰化縣議員施嘉華「贊助文宣品」賄選 二審判3年1月

彰化縣議員施嘉華。（擷取自施嘉華臉書）

彰化縣議員施嘉華。（擷取自施嘉華臉書）

2024/05/08 20:39

〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣第三選區縣議員當選人施嘉華，2022年選舉時，以贊助名義，和他的父親施復興交付多名鄉代、村長候選人，價值數萬元不等的「金馬筆」、「打火機」、「口罩」文宣品，並要求投票給他，二審台中高分院今宣判，兩人各減輕1個月，分別被判處3年1月和3年3月徒刑，維持褫奪公權3年。

判決指出，施嘉華為2022年地方公職人員選舉彰化縣議會第20屆第三選區（包含和美鎮、伸港鄉及線西鄉）縣議員候選人，為期能順利當選，與他的父親施復興，給周姓鄉代候選人、邱姓鎮代候選人、林姓村長候選人，無償交付價值1萬8000元到7萬2000元的「金馬筆」、「打火機」、「口罩」等文宣品當作賄賂，請他們及設籍同戶的有投票權人投票給施嘉華，3人均同意並收受選舉文宣品。

施嘉華父子在一審審理時否認賄選，辯稱這是同一選區不同類型的選舉候選人間，聯合競選的競選策略，且單一文宣品價值低廉，兩人分別贊助各候選人的文宣品，價值均未超過政治獻金法所規定的新臺幣10萬元捐贈額度。

不過彰化地院法官認為，施嘉華與施復興父子以贊助選舉文宣品的方式，變相提供同等價額的現金賄選，此方式雖非我國選舉常見的典型買票行為，但確實以金錢介入選舉，有違公平、公正的選舉制度，認定施嘉華、施復興所為屬投票行賄罪，邱男、林男等人則觸犯投票收受賄賂罪。

彰化地院一審判施嘉華、施復興父子，3年2月和3年4月徒刑，各褫奪公權3年，其中施嘉華又教唆周姓鄉代候選人偵訊時虛偽陳述，另觸犯教唆偽證罪，處有期徒刑4月。

兩人不服上訴二審，台中高分院審理後認為，施姓父子除贊助相關候選人文宣品，還委由候選人再轉交給其同戶家人，檢方起訴事實與一審認定，已達到對有投票權人支付賄賂的階段，不過根據卷內事證，兩人應只構成預備行賄罪，因此分別各減輕1個月，兩人分別被判處3年1月和3年3月徒刑，維持褫奪公權3年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
兩屆都涉賄選被起訴 國民黨彰縣議員施嘉華 面臨二度當選無效
2023/01/19 05:30

兩屆都涉賄選被起訴 國民黨彰縣議員施嘉華 面臨二度當選無效
交保夢碎！彰化縣議員當選人施嘉華與父涉賄續押 除夕無法返家團圓
2023/01/18 19:54

交保夢碎！彰化縣議員當選人施嘉華與父涉賄續押 除夕無法返家團圓

南科產業加持 輕鬆首付5%入主國家級耐震住宅
彰縣議員當選人施嘉華「代訂文宣品」涉賄 羈押5月無保釋放
2023/04/20 23:44

彰縣議員當選人施嘉華「代訂文宣品」涉賄 羈押5月無保釋放
假贊助真綁樁！彰化縣議員當選人施嘉華涉賄選 7人被起訴
2023/01/18 19:08

假贊助真綁樁！彰化縣議員當選人施嘉華涉賄選 7人被起訴

這款乳霜有鍍「金」？傲人得獎內幕全曝光
幫村里長「代訂文宣品」卻不收錢 彰縣議員施嘉華涉賄被判刑3年2月
2023/06/15 16:55

幫村里長「代訂文宣品」卻不收錢 彰縣議員施嘉華涉賄被判刑3年2月
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播