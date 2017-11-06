消防隊空氣呼吸器近5成逾期 桃市：不用於救災

2017-11-06 21:49

［記者陳昀／桃園報導］新竹21歲林姓消防員上月底救火時殉職，事故原因雖待調查，但外界認為很可能是肺力閥脫落或器材老舊造成，市議員劉勝全今天出示桃園市審計處報告指出，截至去年底，消防裝備「空氣呼吸器」有43.99%逾期，擔憂桃園市消防員安危。

桃園市消防局長胡英達解釋說，空氣呼吸器在公務採購的「使用年限」為5年，指的是可汰舊換新時限，但不代表東西壞掉或必須報廢，但超過時限的器材僅用於教育訓練，不會實際救災使用，也會逐年編列預算汰換，絕不會讓消防人員置身危險。

劉勝全調閱新竹縣審計處報告發現，消防裝備中的空氣呼吸器，有94.55%逾使用年限，他說，數字之嚇人，造成外界疑慮也不是空穴來風，雖然不是逾期就不能用，但還是會增加救災風險，希望桃園市政府以此為借鏡。

胡英達表示，目前實際用於救災的空氣呼吸器，都是2015年後購置，共有1318組空氣呼吸器、1521組面罩，明年會再添購空氣呼吸器280組、面罩370組。

胡英達指出，行政院主計處規定，「若已達使用年限，財產仍可繼續使用者，應延後辦理報廢」，因此雖逾期，但不代表全部無法使用，空氣呼吸器每5年檢測一次、面罩每年檢測一次，確認功能正常，目前逾期的空氣呼吸器，皆用於教育訓練。

他強調，消防局會逐年籌編預算充實汰換裝備，在消防同仁安全、預算經費使用效益達到雙贏。