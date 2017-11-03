調查局查獲15公斤超級搖頭丸 阻W飯店小模命案再發生

2017-11-03 11:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年11月才因毒品案出獄的洪姓男子，覬覦毒品在夜店有暴利可圖，透過網路遊戲認識林、莊姓男子，以每公斤毒品抽成1萬元為誘惑，邀兩人協製毒品MMA（俗稱：超級搖頭丸），幸在最後製成階段，遭法務部調查局新北市調查處調查官揪出，現場共查獲15公斤的超級搖頭丸成品、半成品，足供25萬人次施用，粗估不法獲利7500萬元。而洪男等3人前天已被士林地院收押禁見。

新北市調處接獲線報得知，洪男今年8月自中國網站購買原料，著手製造超級搖頭丸，打成錠狀藥丸或製作成包裝精美的毒品咖啡包，再銷售給北區藥頭，在夜店銷售牟利，為躲避查緝，洪男在鄰近公墓的山區設立製毒工廠，10月31日，調查官見時機成熟，出動40名幹員前往製毒工廠搜索並拘提洪男等3人到案，現場查扣毛重15公斤的成品、半成品MMA及大量的製毒原料、相關化學藥劑、器具設備，所查獲毒品，可供25萬人次施用。

新北市調處指出，超級搖頭丸為二級毒品，屬全化學合成毒品，毒性比搖頭丸劇烈，但作用時間較慢，服用後會出現體溫上升、瞳孔放大、冒汗及幻覺等症狀，施用超過30毫微克就可能致死，國內曾於95年3月發生首宗高中生服用該毒品致死案例，去年12月發生的W飯店小模吸毒猝死命案，所服用的毒奶茶包中即有過量的MMA毒品，故有「超級毒品」之稱。

行政院長賴清德日前在毒品防制會報中指示反毒是政府重要工作，要求治安機關全力掃蕩製毒工廠，新北市調處因此全力貫徹政府指示，自源頭打擊毒品犯罪，呼籲毒梟勿心存僥倖。

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