少女被男友帶到酒店「觀摩」 還被迫簽本票

2017-11-01 18:54

〔記者王定傳／新北報導〕17歲陳姓少女被男友哄騙到酒店認識環境，希望18歲以後「下海」上班，所幸警方臨檢時發現將她帶走，不料，游姓酒店經紀人竟以少女造成營業損失或罰款為由，逼她簽6萬元本票，少女不服提出本票債權不存在訴訟，新北地院板橋簡易庭法官認為，少女未成年，且確實被迫簽本票，判債權不存在。

陳女提訴指，103年1月間，余姓男友說要帶她去找朋友，由於2人熱戀中，她不疑有他陪同前往，不料，現場竟然是酒店，朋友就是游姓經紀人，男友當場勸她等年滿18歲以後當酒店小姐，還以認識環境為由，帶她進入酒店。

陳女說，她平時在超商上班，根本沒有意願，所幸警方執行春安大臨檢，發現她未滿18歲，開立勸導單，並將她帶離現場，離開警局後，游男及酒店工作人員卻以她未成年遭警方開單，造成酒店損失或罰款，逼她簽下本票。

陳女指出，對方人多勢眾，她極度無助，只能邊流淚邊依照指示簽本票才得以離去，事後，對方還聲請強制執行，她認為游男不顧她未滿18歲，強迫簽本票，已違反民法第72條規定：「法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效。」

法院審理時，當時也在場的余男朋友證稱：「游男逼迫陳小姐簽本票，陳小姐就哭著簽」，加上警方勸導記錄可佐證少女與游男被警方帶走，法官因此認定，少女被迫簽下本票，且她當時未滿18歲，是限制行為能力者，簽本票未獲得法定代理人允許，無須負擔債務，可上訴。