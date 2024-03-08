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通緝犯衝撞警車後逃逸 高市警追到台南圍捕開8槍逮人

警方圍捕毒品通緝犯過程中開8槍。（民眾提供）（記者黃佳琳攝）

警方圍捕毒品通緝犯過程中開8槍。（民眾提供）（記者黃佳琳攝）

2024/03/08 13:25

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市湖內警分局一甲派出所員警夜間巡邏時，眼尖發現詹姓毒品通緝犯開車上路，員警驅車追緝，不料詹嫌竟駕車衝撞警車，員警立即拔槍朝詹男車輛連開8槍反擊，詹男飛車逃至台南歸仁區一帶撞車後棄車逃跑，被員警圍捕到案；警匪槍戰過程中造成1名員警左膝蓋輕傷，詹嫌訊後被依公共危險坊等罪送辦。

警方指出，胡姓及蘇姓員警6日執行夜間巡邏，晚上8點半時發現毒品通緝犯詹男（33歲）車輛，員警立即驅車在後跟隨，詹男發現被警察盯上，立即飛車往台南方向逃竄；員警立即通報鄰近警分局加入攔截圍捕，當詹男開車行經台南市歸仁區中山路三段時，因轉彎失控衝撞路口民宅大門盆栽，員警趕到現場後，拔槍喝令詹男下車。

詹男不理會，直接倒車衝撞員警及巡邏車，所幸員警及時跳開，並朝他的右後輪連開8槍，但詹男仍持續飛車逃跑，直到在歸仁區文化街三段一帶開車撞上路人車輛後，才趕緊棄車逃逸，員警和當地民眾合力在距離車禍現場不遠處將詹男逮捕上銬。

警方表示，詹男是為橋頭地檢署發布毒品通緝犯，警方也在他的車上查獲安非他命吸食器及毒品殘渣等贓證物，此次圍捕過程中，詹嫌沒有受傷，但胡姓員警左膝蓋輕微擦挫傷，訊後將詹男依刑法公共危險、毀損、妨礙公務及毒品等罪送辦。

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