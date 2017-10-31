遠雄弊案偵結起訴 趙藤雄、洪嘉宏、周勝考移審台北地院

遠雄弊案今偵結起訴，7月初遭羈押禁見至今的趙藤雄（圖）、洪嘉宏、新北市議員周勝考，今天均被依涉犯貪污治罪條例等罪起訴。（記者王藝菘攝）

2017-10-31 09:03

［記者錢利忠／台北報導］台北地檢署偵辦遠雄創辦人趙藤雄所涉包括遠雄人壽掏空案、新北市土地工程案、大巨蛋案，以及涉行賄前營建署城鄉發展分署長洪嘉宏的眷改弊案等4大案，今天部分偵結，7月初遭羈押禁見至今的趙藤雄、新北市議員周勝考，9月間遭羈押的洪嘉宏，今均被依涉犯貪污治罪條例等罪起訴，今早已移審台北地院，趙藤雄穿西裝未發一語。

今早10點30分，北檢將開記者會說明偵辦結果，據悉，檢方趕製起訴書至今凌晨3點多，起訴書多達數百頁，印表機列印30多分鐘才印完，有書記官形容，此份起訴書如同「曠世巨著」。

北檢偵辦遠雄弊案可概分為4部分，一是遠雄人壽掏空案，二是包括海山煤礦開發案等多起新北市土地工程弊案，三是大巨蛋案，最後則是前年10月發動搜索的遠雄眷改案；今年6月，檢廉兵分50路搜索，約談趙藤雄、周勝考等66人，檢方訊後認為趙、周2人涉嫌重大，依涉犯貪污治罪條例向法院聲押禁見獲准。

針對遠壽掏空案，檢廉調查，趙藤雄涉嫌自96年6月起指示下屬，利用人頭公司掩護遠雄建設，承包遠雄人壽相關工程，並以顧問費、設計費等名義墊高工程款，涉嫌掏空遠壽上億元；另質疑遠壽長期代遠雄建設獵地及合建建案，卻只在財報上揭露部分建案，涉隱匿關係人交易、違反證交法等多罪。

新北市土地弊案部分，檢廉鎖定土城海山煤礦、新莊新亞電器廠房轉住宅用地等案，查出周勝考實際掌握的勝益營造，與遠雄建設私下合作密切，勝益還標到遠雄大巨蛋與其他建案的土方工程，懷疑周利用議員職權，涉包庇遠雄及自己旗下公司。

大巨蛋案部分，北檢於8月傳喚時任台北市長的前總統馬英九，及馬市府時期負責與遠雄議約的財政局長李述德等人，釐清案情疑點；關於大巨蛋公安性能審查部分，檢方曾陸續傳喚多名外部審查委員；檢廉發現，台灣建築中心前執行長許銘文及數名審查委員，疑似在審查流程上偏袒遠雄，許先前訊後獲50萬元交保。

眷改標案部分，檢廉查出，洪嘉宏在營建署城鄉發展分署長任內，涉嫌利用該分署受國防部總政治作戰局委託辦理多項「國軍老舊眷村改建土地核屬大面積（500坪以上）依法標售處分」案之機會，收受投標廠商遠雄的賄賂，使遠雄得以取得上開多項標案。

相關影音