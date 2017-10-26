惡劣角頭當二房東 卡拉OK不堪被吸血關門

2017-10-26 12:24

〔記者曾健銘／新北報導〕53歲滿姓男子，在新北市三重區自組幫派還收小弟，日前為了牟取暴利，將租來的店面再轉租給業者開設卡拉OK店，事後竟以暴力脅迫業者每個月須支付2萬元保護費且上繳營收的3成，甚至還跟小弟在店內白吃白喝，業者不從就圍毆甚至砸店，業者不堪其擾後退租，三重警方獲報歷經長時間蒐證，昨日循線將滿男與底下4名同夥逮捕到到案。

警方調查，綽號「木瓜」的滿男有多項刑案前科，以角頭自居在三重地區為非作歹，多年前他承租三重區正義南路一處商辦大樓的B1、1、2樓，1樓租給業者開設旅館，還找來有意經營養生館、卡拉OK的業者進駐。

警方表示，55歲王姓業者在去年5月進駐2樓店面，但期間遭插乾股、收保護費，甚至被滿男與幫眾白吃白喝，總計虧損30多萬元，他因不堪其擾，在今年2月決定退租2樓店面。

孰料滿男又軟硬兼施，說服王男改租地下1樓，王男支付18萬押金，今年4月準備將設備搬入時，滿男又要求他吃下另一批價值18萬元的洋酒訂單，王男不從反悔，反遭對方砸店、圍毆，事後氣得向三重分局報案。

三重分局接獲報案立即報請新北地檢署指揮偵辦，並成立專案小組蒐證追查，昨日下午兵分多路將滿男與另4名幫眾逮捕歸案，5人均承認犯行，警訊後依組織犯罪、恐嚇取財、毀損、傷害罪嫌移送偵辦。