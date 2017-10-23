不滿樓上小孩太吵 莽男竟到鄰居家門口縱火

2017-10-23 16:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子因不滿3樓的鄰居小孩跑跳，影響自己休息，本月15日凌晨1時許，竟然拿著去漬油到樓上住家，在門口潑灑縱火，所幸屋主及時發現，將火勢撲滅。警方詢問陳男時，他矢口否認。昨日警方找到關鍵證據，將他拘提到案，並依恐嚇及公共危險罪，將他移送法辦。

警方調查，39歲陳男曾因不滿鄰居孩子太吵，持棍棒跑到樓上，猛敲鄰居住處鐵門，碰巧被鄰居發現，只好賠錢了事。案發當天，陳男疑因不滿樓上鄰居的小朋友在屋內跑跳，竟把去漬油倒在鄰居門外的腳踏墊上，放火燃燒。

基隆市消防局接獲通報趕抵現場，但火勢已被屋主撲滅；警方第一時間在屋後防火巷內，找到2瓶去漬油，1瓶未開封，1瓶則是已經被倒光，認為陳男涉有重嫌，到陳家訪查，但他堅決否認，宣稱自己吃了治療躁鬱症的藥物，也喝了酒，不知道發生甚麼事情。消防局火災調查科人員初步調查，遭縱火地點確實有檢驗出去漬油的反應。

基隆市警二分局深澳坑派出所副所長李明志仍不死心，持續追查，調閱周邊所有的監視器，終於發現，有1支監視器碰巧拍攝到案發後沒幾分鐘，有一名男子從2樓後陽台，丟出鐵罐物品，便再次到現場詢問。得知陳男案發後曾揚言恐嚇鄰居，如果被判刑，要與他們同歸於盡。

警方蒐集相關事證後，昨日聲請拘提票，將陳男帶回派出所偵訊；但陳男起初仍否認犯行，直到移送到偵查隊，發現事證明確，只好改口供稱，當時吃藥又喝酒，忘記發生甚麼事，但印象中好像有去放火。

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