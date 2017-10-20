兇嫌潑酸前曾PO歌詞 提及「失戀、別害怕、死亡」

死者曾在臉書PO出歌詞，疑似在抒發心情。（擷取自臉書）

2017-10-20 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學宿舍今凌晨驚傳學生被潑不明液體事件，造成1死3傷慘劇，張姓兇嫌潑酸後持刀自殘當場死亡。據悉，本起案件疑與感情糾紛有關，而死者行兇前更曾在臉書貼出含有「失戀」、「死亡」、「不要害怕」等字句的歌詞。

張姓兇嫌今年從台科大管理學院畢業，他於週2（17日）曾在臉書發文，分享歌手陳奕迅的歌曲「黑擇明」，其中有歌詞寫道「總是有人活著的時候，像是害怕光芒般的急於求死」，「不要害怕，人生便是如此，這個世界已有很多放棄生命」，「失戀也死，走去死，走去死」，似是在暗示行兇動機、預告本起慘劇。

至於就讀台大心理研究所的謝姓傷者，因傷勢嚴重目前仍在加護病房中，其臉書雖看不出異狀，但他曾於5月底分享同婚平權運動的相關報導，在此事件遭波及受傷的駱姓傷者當時也在該文末留言，打趣地要他「越早結（婚）我包（紅包）越大」，更和其他網友聯手在推文處玩起了5樓梗，想不到婚還沒結，今天卻發生這種憾事。

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