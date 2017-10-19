持槍借錢遇英勇嬤浴血反抗 卡彈賊判8年10月

男子徐育達借錢未成，一度對被害母子射擊，幸好槍枝卡彈未擊發。（記者陳冠備翻攝）

2017-10-19 17:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕44歲男子徐育達，酒後騎車到蕭姓男子家拜訪，看蕭男熟睡而萌生竊意，見蕭男醒來又改為持槍借錢，蕭男拒絕，徐男竟持槍柄猛打蕭男頭部，年紀八旬的蕭母前來制止，也被搶柄打到頭破血流，但徐男尚未罷休，一度要對蕭姓母子開槍，幸好保險沒開未擊發。彰化地院依殺人未遂罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處徐男應執行有期徒刑8年10月。

判決書指出，去年4月12日下午3點，徐育達與蕭男等人共飲高粱酒，酒後徐男竟騎乘機車到蕭男位在彰化社頭的住家，要求以質押槍枝、子彈向蕭男借款，蕭男回拒，徐男不滿用槍柄攻擊蕭男頭部，蕭母（85歲）聽到爭吵聲喝斥徐男住手，結果也被打得頭破血流。

徐男走出屋外，蕭姓母子也走出屋外求援，徐男見狀竟持槍往兩人方向射擊，不過保險沒開，子彈未擊發，最後蕭母向前猛搥徐男頭部，才把徐男趕跑，事後蕭男頭縫17針，蕭母頭縫6針才保住一命。徐男自知大罪難逃，當晚就攜槍到社頭分駐所投案，酒測值每公升0.56毫克。

徐男辯稱，事前與蕭男喝酒時，蕭男曾同意質押槍彈借款，登門借錢卻不認帳才失控打人，而且是蕭男持菜刀追出，才會有拉機槍動作，並無殺害對方意圖；對此蕭男否認有質押借錢一事。

法官勘驗現場監視器畫面發現，蕭男未持菜刀也未拉扯，徐男就拉動板機朝蕭男身體方向射擊，此舉對生命侵害有高度危險，依殺人未遂罪判處徐男有期徒刑8年，非法持有手槍罪，判處有期徒刑4年，併科罰金10萬元，合併應執行有期徒刑8年10月。

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