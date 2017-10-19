中視、中影案 張哲琛、汪海清均獲無保請回

2017-10-19 01:16

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨黨營事業中投公司前董事長張哲琛、總經理汪海清，繼涉入中廣交易案遭傳喚及限制住居後，又被在押的國民黨前政策會執行長蔡正元咬出是涉賤賣中影的黨高層；台北地檢署昨首度針對中視案、二度針對中影案發動搜索，張、汪住處遭搜並以涉犯證券交易法之非常規交易、特別背信罪被告身分約談，案情急遽升高。

今天凌晨1點10分，張哲琛訊後獲無保請回，他表示交易案沒有涉及賤賣。凌晨1點40分，汪海清訊後也獲請回。

除張、汪之外，針對中視交易案部分，檢方昨另傳喚買方、當時兼任榮麗公司董事長的中時前董事長余建新作證；檢方昨針對榮麗當初談妥以40億元買下國民黨華夏公司所持有、市價估計破百億元的三中股權，事後卻反悔只買中視，國民黨卻沒向余求償，還簽增補契約幫找中影、中廣買家，質疑交易案選定買家，涉非常規交易。

據悉，張、汪昨均當庭否認兩起交易案涉不法，強調資產鑑價委託專業第三方，中影買方若沒遵守合約規定的利潤分享機制，國民黨可提告求償；中視案也沒預先設定買家。

關於中視案涉非常規交易罪部分，檢方依證交法第171條第2、3項方向偵辦，因犯罪所得已超過1億元以上，最重可處7年以上徒刑，最高得併科5億元以下罰金。

北檢昨拂曉出擊，3人被秘密帶到位於特偵組舊址的北檢第五辦公室初訊，昨晚7點45分至8點45分，張、汪被移送北檢複訊，面對媒體追問有無涉賤賣黨產？兩人均未發一語。

蔡正元因涉侵占中影減資款遭羈押禁見3個月，週刊昨報導，蔡頻在提訊時向檢方爆料，指中投於99年4月2日所完成的40頁機密報告「真相-中影股權交易案始末」內容造假，批中投高層想靠誣指他中飽私囊，來掩蓋中投高層是最大得利者的真相，有黨高層涉案。