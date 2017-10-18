王忠義涉弒母詐保改判無罪 法醫：無法判斷誰害死王母

2017-10-18 17:45

〔記者項程鎮／台北報導〕台中男子王忠義涉嫌弒母詐保遭台中高分院判決無罪引發社會關注，負責檢驗王母屍體的法務部法醫研究所法醫潘至信指出，他只能鑑定出王母是生前落水致死，至於王母是如何落水，法醫無法判斷，只能由法院綜合各項證據做出裁判。

潘至信下午在法務部法醫所與媒體茶敘時指出，他根據解剖王母結果認為，王母是生前落水且溺水死亡，但王母沒有外傷，也沒有藥物反應，至於王母是如何落水？沒有人知道，法醫也無法鑑定造成王母落水死亡原因，必須由法院根據周邊環境才能判斷是自殺或他殺。

檢方起訴指出，41歲的王忠義替70歲母親王蔡秀猜投保1年期「微型個人傷害保險」，保額50萬元，103年10月5日傍晚，王母在南投縣國姓鄉種瓜溪淹死，驗屍後死亡證明書登載為「意外」死亡。

同年11月，王忠義申請保險理賠，保險公司向南投地檢署查詢死因，檢察官認為有異，104年3月約談王後釋回，王於同年4月5日擬搭機赴印尼，在桃園機場被捕，檢方隔天聲押獲准。

一審時南投地院認為王母肩、背處皮下出血，顯示是被人強壓浸水造成，依殺害直系血親尊親屬罪，判王忠義無期徒刑；二審台中高分院根據台大法醫研究所的鑑定意見，認為王母是跌落溪中撞擊石頭受傷，導致溺斃的成分居大，沒有明確證據顯示王母因加工致死，今年4月釋放王、9月判王無罪；不過知名法醫高大成曾表示，王犯案的可能性高達百分之99.99。