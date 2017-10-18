抄襲產品說明書不違法？ 檢：客觀描述不具原創性

2017-10-18 14:48

［記者黃捷／台北報導］曹姓女業務販售公司產品，彙整客戶問題製成一份說明書，去年她卻在網路上發現，另間公司產品說明書竟抄襲她，氣得怒告違反著作權法。士林地檢署認為，說明書僅客觀描述產品特性及使用方法，不具原創性、獨特性，不受著作權法保護，遂處分不起訴。

曹女提告指出，她開始銷售公司產品「水轟動油切洗滌器」，因接到許多消費者詢問，才特別製作說明書來介紹產品，去年9月她在網路購物平台發現另間公司產品「水洗王環保去油洗淨器」，說明書內容竟與她寫的大同小異，因此認定對方抄襲改寫。

挨告公司的張姓負責人到案否認犯行，辯稱產品委託中國工廠生產，試銷時發現許多問題，才知道要有完整說明書，遂委託中國工廠人員撰寫，因時間過太久，他忘記委託誰，只記得撰寫人是從網路蒐集資料。

檢察官勘驗雙方說明書，發現說明書介紹的產品特色、產品Q&A，內容確實有許多字句相同，如「最新奈米物理去除油膩，呵護寶貝肌膚」「愛護地球，守護健康！」等。

但檢察官指出，說明書內容是介紹產品特性、使用方法、注意事項等客觀上的描述，一般人很難從中認識作者的個性或獨特性，因此不具有原創性，不受著作權法保護，遂處分不起訴。曹女若自認權益受損，或張男因此獲取不當利益，應另循民事途徑尋求救濟。