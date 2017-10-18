順手牽羊全都錄 賊辯忘記結帳

2017-10-18 14:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市56歲的李姓男子，曾經是捧著鐵飯碗的公務員，但卻因不斷偷竊，大半輩子光陰耗費於監牢，公務員飯碗也丟了而淪為臨時工，他日前在超商順手牽羊，自以為神不知鬼不覺，呆坐在候車區等車，沒想到店長發現商品短缺報警，承辦員警又剛好經過候車區，將他逮捕法辦，李嫌強辯自己是忘記結帳，仍被警方依竊盜罪嫌移送偵辦。

台中市東區一處公車轉運站附近的超商，陳姓超商店長本月初報案說，上午10時20分進行例行盤點時，發現商品短缺，隨即調閱監視器與報警，中市警局第三分局東區分駐所員警許家和、何羽涔到場後，於站內巡視時，卻發現監視器中的李姓男子坐在候車區，隨即上前盤查。

李嫌強辯說，他沒有偷竊，但警方卻在他的手提塑膠袋內，發現失竊的沐浴商品，他改口說是自己忘了結帳，他一再強辯自己只是忘記買單付錢，還質問店長：「你要堅持這樣講（偷竊），我也沒有辦法」。警方調閱監視器畫面，發現李嫌子當時若無其事把沐浴商品放進口袋，又拿飲料去結帳，顯示他具偷竊犯意，依據竊盜罪嫌法辦。

李嫌的穿著，與一般常見的慣竊不同，一般慣竊通常穿著邋遢，但李嫌卻穿著整齊得體，面對員警盤查泰然自若，警方調查後發現，李姓男子曾是捧著鐵飯碗的公務員，卻從年輕起就不斷觸犯的竊盜及偽造文書等犯行，無法抑制自己的偷竊慾而被免職，最後淪為臨時工維生。