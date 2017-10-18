久俊詐貸案 何智輝夫婦二審判賠2.25億

高院審理久俊開發詐貸案，今判前立委何智輝夫婦賠2億多元、董事等人賠2億。（資料照，記者傅潮標攝）

2017-10-18 13:39

〔記者楊國文／台北報導〕前立委何智輝涉及苗栗縣久俊工程開發弊案、新竹科學園區銅鑼基地發放施工獎勵金弊案，及向國華人壽詐貸4億5000萬餘元，事發後潛逃國外，國華人壽則向何智輝等人提告求償4.5億元，高等法院認為，何等人涉詐貸犯行屬實，今判何智輝、王素筠夫婦須賠2億2500萬元，另外，前國華董事陳東成的繼承人、國華多位高層須連帶賠償2億元；仍可上訴。

高院今判決指出，何智輝夫婦於1997年取得久俊工商綜合區開發許可後，先後以久俊案土地向國華人壽貸款2億元及2億5000萬元，華隆集團的翁德銘涉嫌指示國華人壽，以不實鑑價及分批貸款方式違法核貸放款，造成國華人壽損失，法官因此認定何智輝、國華董事、多位高層主管和不實核貸業務主管應負連帶賠償責任。

刑事部份，何智輝一審被判19年、二審判15年，高院更二審判何14年，但何之前早已潛逃國外，何妻王素筠、國華董事翁德銘等人因逃亡、或行蹤不明，高院理時均未出庭，若一直找不到人，即使國華人壽勝訴，將來是否能索討債權，仍有疑問。

此案中，前國華董事陳東成因去世之故，其遺產繼承人只有在繼承陳東成遺產範圍內負賠償責任。