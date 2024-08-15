交通違規1年滿12點吊扣駕照 自費講習銷點數可線上預約

汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點，申請自費參加道路交通安全講習扣扺點數，從今年7月1日起開放網路線上預約。（圖由台中區監理所提供）

2024/08/15 15:46

〔記者陳建志／台中報導〕中彰投汽車駕駛人今年1至7月因違規記點超過12點而被吊扣駕照共有113件，台中區監理所表示，汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點，申請自費參加道路交通安全講習扣扺點數，過去都是監理所寄通知，但從今年7月1日起開放網路線上預約，中彰投至今已有178位民眾透過該平台預約，請民眾可利用此管道，方便快速。

台中區監理所駕管科表示，1年內記違規點數達12點者，需要吊扣駕駛執照2個月，以中彰投來說，今年1月至7月底，因違規記點超過12點而被吊扣駕照共有113件，駕駛人1年內記違規點數達6點（未滿12點），得向各監理所（站）申請自費600元參加3小時道路交通安全講習，完成講習後，扣抵違規點數2點，申請次數為1年2次。

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台中區監理所表示，過去民眾記違規點數達6點，都由監理所寄通知告知參加自費接受道路交通安全講習的時間，但從今年7月1日起開放民眾可網路線上預約。

台中區監理所表示，此措施是讓民眾可透過交通安全講習扣抵違規點數，但自費講習不是萬靈丹，民眾還是要安全駕駛，遵守交通規則，才能避免受罰，民眾可下載監理服務APP或至「監理服務網」查詢違規點數，要參加自費講習，請多利用網路線上查詢及預約，方便快速。

汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點，申請自費參加道路交通安全講習扣扺點數，從今年7月1日起開放網路線上預約。（記者陳建志攝）

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