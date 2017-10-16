衝浪、搜救樣樣行 女蛟龍成台北市搜救隊生力軍

加入台北市搜救隊的曾思棋還具有衝浪教練資格。（記者姚岳宏翻攝）

2017-10-16 16:47

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市搜救隊成立已17年，成員擴編至183人，其中包含義勇特種搜救隊60人，今天在內湖防災館舉行「台北市搜救隊第九期基礎搜救訓練」開訓典禮，消防局長吳俊鴻主持；今年參與受訓的消防隊員有34名，其中還有今年甫分發至石牌分隊的女隊員曾思棋，她熱愛戶外運動，並擁有國際衝浪證照，救助體能訓練絲毫不輸男性隊員。

除此之外，還有工務局技術人員及衛生局醫療人員也加入訓練，本次訓練為期一個月，課程包括各式搜索、救援、通訊器材操作、侷限空間醫療作業、搜救犬介紹、倒塌建築物支撐、重物搬移、激流、各式繩索救援技術及運用等，學員結訓後，能有效提升台北市搜救隊救援能量。

台北市搜救隊出勤時分為指揮、搜索、救援、醫療、工程及後勤等不同任務編組，可在災區自給自足72小時以上，至今已執行薩爾瓦多、伊朗震災、印尼海嘯、中國四川震災、海地共和國震災及日本311震災等多次國際人道救援任務，並執行國內各縣市災害搶救勤務，如花蓮南二子山人員搜救、國道五號遊覽車翻車救助、台南震災及復興空難等救援任務，是目前國內組織最健全、功能最完整、經驗最豐富的搜救隊伍。