水泥公司小開因產品遭刁難 竟砸車又開槍洩恨

2017-10-16 10:37

［記者楊政郡／台中報導］雲林縣某預伴水泥公司林姓少東（持有殘障手冊），在該公司越南廠工作時，該公司產品遭業主台塑鋼鐵公司越南廠廖姓監工刁難並罰款，103年11月、104年4月兩度在台灣廖某住處附近，糾集丁姓員工協助他攔車、砸車，第三次104年7月林嫌朝廖妻駕駛座連開兩槍，所幸未造成死亡結果，台中地院依殺人未遂及槍砲罪判7年6月，得易科罰金部分判1年6月。丁姓同夥判5月徒刑。

判決書指出，雲林縣某預伴水泥公司負責人之子林男（33歲），在該公司越南廠工作時，其產品遭買家，暨業主台塑鋼鐵公司越南廠廖姓監工的刁難並罰款，導致該公司無法如期請款，對廖懷恨在心。

103年11月底林男駕駛丁姓員工（70歲）的車子，為了逃避查緝，先以黑色及白色膠帶變造車牌，然後在潭子區廖某住處附近埋伏，當天下午5時許看到廖某車子出現，強制切到廖車前，攔車、砸車。

林嫌憤恨未消，104年6月又偷4面車牌，6月間某日開丁男車子，夥同丁又在廖某住處附近埋伏，見廖妻開車出現，不分青紅皂白攔車、砸車（損毀部分已調解成立）。

林嫌似乎怨恨難消，104年7月7日自己開車，持韓國製半自動制式手槍一支，守候在潭子區廖某住處附近，見廖妻開車出門尾隨在後，而廖妻到某學校準備接小孩下課，在車內等候期間，把車開到廖妻車旁併排，朝駕駛座連開兩槍，所幸沒有擊中廖妻。

台中地院審理，林嫌觸犯槍砲及殺人未遂，判7年6月，併科6萬元。另林嫌有強制罪、偽造文書、加重竊盜等罪合併判處1年6月（得易科罰金）。丁嫌兩次強制罪判處5月徒刑。