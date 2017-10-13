肇事遺棄罪無衡平機制 4法院法官聲請釋憲

2017-10-13 15:00

［記者王秀亭／台東報導］台東田姓男子因開車撞傷人後離去，被檢察官依肇事遺棄罪起訴，承審法官卻認為田男見傷者為輕傷後才離去，事後也和解撤告，加上田男有一家老小要養，肇事遺棄罪中的受傷程度未考慮輕重，恐為憲法比例原則，將案件停止審理，並聲請釋憲，無獨有偶，包括雲林、台中及高雄地院也有法官就肇事遺棄罪聲請釋憲。

田姓男子因開車送貨時撞傷人，同車乘客下車察看被害人，見其傷勢輕微加上趕著送貨，遂先行離開，事後被害人僅輕傷，並與田男達成和解，即撤回過失傷害告訴，但肇事逃逸屬公訴罪，檢方仍依肇事遺棄罪提起公訴。

台東地方法院法官邱奕智審理此案時，認為被害人輕傷又達成和解，而田男有父母及1名子女要養，是家中經濟支柱，但刑罰第185-4條肇事遺棄罪，致人死傷而逃逸者，處1年以上、7年以下有期徒刑，即使依法減刑，仍要入監半年以上，加上田男有非肇事逃逸前科，無法緩刑，肇事遺棄罪中致人受傷並無對情節輕微者有減刑等衡平機制（刑罰之制定與適用宜有一定彈性），恐違憲法第8條保障人身自由及第23條的比例原則。

台東地方法院庭長王麗芳表示，肇事遺棄罪中「致人受傷」部分，無論被害人傷勢輕重，事發時有無他人在場，及肇事主因為行為人或被害人，都處1年以上、7年以下有期徒刑，並無衡平機制，即使行為人違法行為輕微，顯可憫恕，或被害人願意原諒，雖可依刑法第59條酌減其刑，最低刑度仍在6個月以上有期徒刑。

王麗芳說，以田男為例，無法易科罰金，雖可易服勞動役，一旦入監，家庭即失去經濟重擔，加上田男5年內有非肇事逃逸前科，構成累犯，不符緩刑條件，法官認為「情輕法重，致罪責與處罰不相對應」，認為違反憲法第8條及第23條，而裁定停止審理，並聲請釋憲。

在台東地院針對肇事遺棄罪聲請釋憲前，台中地方法院在3年前最先聲請釋憲，雲林、高雄地方法院也陸續有2案、1案。