法院駁回訴請同婚登記 反同團體表肯定

2017-10-12 17:42

〔記者楊綿傑／台北報導〕關於今天台北高等行政法院判決同性婚姻登記案，訴請登記同婚之部分敗訴，下一代幸福聯盟表示，同性婚姻本就於法無據，釋字第748號解釋中也沒表明同性婚姻是保障同性伴侶的唯一選項，如果要改變一夫一妻也應該透過公投決定。

幸福盟指出，行政法院認為同性結合相關法制尚未建立，因此無從允准同婚登記。至於行政法院撤銷戶政機關駁回同婚登記處分的部分，是因原處分理由經釋字748號解釋認定違憲。

幸福盟對台北高等行政法院未越權允准同性婚姻登記值得肯定，因為同性婚姻確實於法無據，且台灣並沒有改變一夫一妻制的必要，依據釋字748號解釋，同性婚姻非保障同性伴侶的唯一選項，立法者可用其他方式保障同性伴侶的權益。

幸福盟強調，台灣是否改變一夫一妻自然婚姻定義、實施同性婚姻，應由全體台灣人公投決定，不應僅由少數司法、立法菁英決定。同時也呼籲全國各級法院，訴訟中的其他同婚登記案件，在審理時切勿侵犯立法院之權限。

至於身分義務之保障，幸福盟則同意保障同性伴侶基本權益，但必須在不改變婚姻定義及兼顧兒童利益等公共利益的前提下進行，因此可援引民法1123條之規定，以「家屬」身分互負扶養義務，以及稅法方面的優惠。