少女向姨丈要零用錢買漫畫 出賣肉體3次換1500元

2017-10-11 16:25

〔記者錢利忠／台北報導〕17歲少女小如（化名）不滿交男友被母親責罵，怒嗆母親「妳又是怎麼照顧我的！」並驚爆她小學暫住王姓姨丈家中期間，為了向姨丈討零用錢買漫畫，曾被姨丈要求獻身的難堪過往，6旬的王男因此被法辦；王男事後雖改口否認，但台北地檢署考量他警詢時曾承認「為了發洩性慾」，今依與未滿14歲少女性交罪將他起訴。

100年7月至8月暑假期間，就讀小學5年級的小如，因母親工作忙碌無暇照顧她，將她送到阿姨家暫住2個月；某天只有小如與姨丈在家，小如想買少女漫畫，開口跟姨丈要零用錢，姨丈卻回說：「褲子脫掉在床上等，等一下就會有錢了」。

小如當時聽從姨丈的話，脫掉褲子躺在床上等待，王男隨即入房與小如嘿咻，小如雖覺得噁心，但為了拿到500元零用錢，只好拿起枕頭遮住自己的臉，咬牙撐過去；短短2個月，2人就發生3次性關係，小如共從姨丈那取得1500元。

此事原深埋在小如心裡，直到今年初，已17歲的小如瞞著母親偷交男友，母親發現後竟傳簡訊辱罵她：「賤女人，搞過多少男人？早知道這樣不如叫妳去當妓女」等不雅字眼，氣得她與母親大吵一架。

小如不滿從小被母親打罵，認為母親沒照顧好她，與母親吵架時，將母親及家中長輩數落一番，意外驚爆她小學時為了買漫畫，與姨丈上床的難堪往事，母親聽聞後猶如晴天霹靂，立即帶她到警局報案提告。

王男警詢時原以為小如不想提告，便滔滔不絕地「自白」犯行，還大言不慚地說：「我也要發洩性慾啊！」直到案件函送北檢後，他這才驚覺大事不妙，改口否認犯行，辯稱警詢時的自白，是因為害怕而被警察逼供，為取信檢察官，他還稱自己失智、不舉。

檢方勘查王男在警局做筆錄時的錄影畫面，發現王男並無遭逼供的情況，且他當時的自白，與小如所指控的情節相符，包括事發時間、地點、穿著、兩人之間的對話等，說詞均一致，認定王男涉與少女不倫性交的罪證明確。

據悉，小如事發後一度後悔驚爆往事，希望能撤告，她自認阿姨及姨丈比母親還照顧她。