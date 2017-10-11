2少年想賺外快 淪車手扮假檢察官被逮

2017-10-11 15:36

〔記者曾健銘／新北報導〕16歲陳姓、17歲林姓少年，日前因貪圖數千元的報酬，遭詐騙集團吸收充當車手，2人日前假冒檢察官致電47歲謝姓男子，佯稱其身分證遭盜用，涉及非法交易，必須即刻將名下帳戶提領交付控管，謝男交付畢生積蓄54萬元後發現遭詐，氣得報案，蘆洲警方本月2日趁著雙方第2次交款時埋伏，當場逮捕陳、林2人。

警方調查，謝男在9月底接獲自稱健保局官員的男子來電，電話中指稱謝男身分證遭盜用作非法買車，為了避免帳戶遭凍結，必須趕緊將帳戶內所有金額提領交付控款，謝男不疑有他，將積蓄54萬餘元全數交付給假冒官員的詐騙車手，事後始知遭詐，趕緊到派出所報案。

蘆洲警分局五股分駐所獲報立即著手偵辦，孰料詐騙集團索求無度，偵辦期間再度致電謝男要求交付其他名下財物，謝男聽從警方建議，假意配合對方，雙方約定10日2日五股區民義路上交易。

五股分駐所所長徐子胤當天率領副所長鄭錫文、警員余福雄、陳怡旭、張明益、謝宗昇前往指定地點埋伏，趁著謝男將現金5萬元以及總價15萬餘元的23件金飾交付時，上前逮人，當場逮捕林、陳2名少年。

林姓與陳姓車手供稱，當時2人在台中打球時，有不認識的球友詢問想不想賺錢，2人才接獲指示來五股收錢，未料還沒有分紅就被警方逮捕，警訊後依詐欺罪嫌將2人移送法辦。