鱉卵掩人耳目 金門海關查獲走私298隻食蛇龜

金門野生動物救援暨保育協會人員，確定海關查獲的就是保育類動物食蛇龜。（記者吳正庭攝）

2017-10-07 17:12

〔記者吳正庭／金門報導〕財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課今天宣布，在一批以鱉卵為出口申報的貨物中，查獲企圖走私的保育類動物食蛇龜298隻，已全數移交金門縣政府收置，這也是地區小三通貨運查獲食蛇龜中轉走私最多的紀錄。

金門海關6日下午在金門料羅港出口倉，查驗一批以鱉卵申報出口的141箱物品，發現其中11箱的上四層原為申報鱉卵，隔板下層藏有用包包、襪子包覆疑似保育類動物的食蛇龜，經清點總計298隻，包括20隻未滿3歲的幼龜，除立即扣押，也移請縣府建設處農林科保管，該科初步鑑定確為保育類食蛇龜。

縣府表示，食蛇龜是台灣唯一的原生箱龜，在台灣主要的生存危機是人為惡意的濫捕走私，除列屬CITESⅡ（瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約） 保育類動物，也是野生動物保育法表列珍貴稀有野生動物。

縣府表示，2006年曾於烈嶼鄉猛虎嶼海域截獲由台灣中轉走私到中國福建的龜、鱉，當時即查出食蛇龜198隻；金門近年已發生多起中轉走私案件，若有民眾發現不法情事，請盡快通知相關單位，並再次強調，保育類野生動物不得飼養、捕捉、販賣及其他騷擾情事。

海關指出，全案經金門縣政府建設處農林科初步比對，依違反野生動物保育法第24條及海關緝私條例第37條第2、3項規定查扣，並交相關單位續查幕後人員、貨源。