女遭性侵羞忿自殺 惡男判13年定讞

2017-10-06 12:19

〔記者楊國文／台北報導〕林姓男子和多位同事聚餐，被控將酒醉女同事小玲（化名）撿屍到摩鐵性侵2次，小玲案發後以LINE追問林男為何不顧同事情誼性侵他，並指他未道歉、認錯，「無可原諒」，案發1個多月後竟羞忿自殺，全案才爆發，但林男辯稱，2人是合意性交，小玲是因有憂鬱症及自殺傾向所致，和他無關；最高法院依小玲遺書、筆記本自述遭林性侵「感覺自己身體很髒」、「每晚做惡夢眼前浮現你性侵時嘴臉」，綜合認定小玲自殺和遭林性侵間有因果關係，今依強制性交致人自殺罪重判林13年徒刑定讞。

被害人小玲曾離婚過，且6、7年前曾遭性侵，最後原諒施暴的蔡姓男子，蔡男也判決確定入獄，但她因此患有憂鬱症，經過精神科門診，病情大為好轉，已有一段時間不必回診，直到3年前發生本案後才又回到精神科門診，指稱遭性侵，每晚惡夢連連，難以入眠。

林男辯稱，當時小玲是自願和他到摩鐵開房間，期間未曾打電話求救或逃跑，甚至一同辦理退房，她甚至在警訊時表示「第2次（指性侵）我沒反抗」，可看出2人是合意，他絕未性侵小玲。

林男還自誇表示，從小玲遺書、日記中記載，可知她曾被他的外表所吸引，但因年齡差距太多，她應該是內心有掙扎，加上她有憂鬱症病史而有自殺傾向所致，不應將案發後1個多月的自殺行為歸咎於他身上。

最高法院認為，小玲遭性侵後，以LINE追問林男稱「你強脫我衣褲，強行用性器官插入我，對不對？」等話，及小玲案發後向母親、姊姊吐露遭林男性侵、及事後林男未道歉、認錯，身心煎熬感到委屈，還在遺書、日記中痛罵林男指「這樣的態度真的讓人難以原諒」等證據，認定林男性侵犯行和小玲自殺間有因果關係，今判林13年徒刑定讞。

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