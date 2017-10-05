把彰化鄉間當垃圾場 12名業者、司機遭起訴

新北廢棄物處理業者把彰化鄉間當垃圾場，傾倒大量建築廢棄物。（資料照，記者陳冠備翻攝）

2017-10-05 19:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大城鄉去年11月接連傳出多部曳引車趁夜搭載新北市廢棄物亂倒事件，彰化檢、警方經過多日調查，42歲綽號阿寶的鐘姓男子，透過負責土尾（找地丟棄的人）的王男、林男與蔡姓仲介，在大城鄉找到一廢棄魚塭進行廢棄物回填，徐、黃等6名司機透過消息，從新北市載運營建混合廢棄物到此掩埋丟棄，彰化地檢署近日偵查終結，將涉案的12名主嫌、司機、業者依廢棄物清理法起訴。

起訴書指出，42歲的鐘男有意從事廢棄物回填工作，透過曳引車司機群組得知綽號「蔡董」的蔡姓男子（79歲）在當土地仲介，於是委託他在大城尋找可供回填土地，最後找到陳男（已歿）位在大城鄉楓港段一處半公傾大的廢棄魚塭，鐘男支付8萬元仲介費後。再以日薪2500元請林男（27歲）、王男（34歲）幫忙處理事務，並與陳男簽訂土地回填契約，每回填1尺高再支付8萬元

領有廢棄物許可文件的名鐵實業60歲詹姓業者、源邦環保公司36歲王姓業者，再委託徐姓、李姓、黃姓等多名曳引車司機，至堆置場區內將營建廢棄物載運出50至70公噸的營建混合廢棄物，至不詳地點或鐘男提供之大城鄉廢棄魚塭傾倒，從去年8月至同年11月違法傾倒數十次。

另外檢方也查出綽號「鯊魚」的52歲林姓司機，透過林姓土尾指引，以每車3萬元代價，分別將新北市某營建廢棄物清倒在鹿港濱海路、和大城消防分隊前產業道路上，行徑囂張一併遭逮捕。

檢方表示，森邦、名鐵兩家公司把收集到建築廢棄物交由鍾姓「土頭」處理，涉嫌開立偽造的廢棄土方處理三聯單，交給砂石車司機以應付警方攔查，砂石車司機接到「土尾」林男的通知，連夜載運廢棄物到指定地點掩埋，歷經半年多清查各車次清運時間、數量與報酬後，已違反廢棄物清理法起訴。