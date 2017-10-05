丟蟒蛇不夠、再扔眼鏡蛇討債 前議員翻牆逃仍栽了！

郭男教唆手下丟蛇逼債，讓當地消防隊為抓蛇疲於奔命。（記者許國楨翻攝）

2017-10-05 13:29

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣前議員郭國賓涉嫌經營職業賭場，以撒冥紙、丟毒蛇、押人等方式暴力討賭債，還曾以介入調解事務對方不給面子為由，丟擲煙霧彈示警，今年初甚至因不滿就讀國中兒子被老師管教，竟率眾進入校園打老師，行徑相當囂張，檢警前天收網時，郭還帶著帳簿、現金企圖翻牆逃逸，仍被拘提到案。

檢警調查，51歲郭男因涉及賄選案被判當選無效後，涉嫌在彰化地區開設天九牌、筒子麻將等流動職業賭場牟利，一旦有賭客積欠賭債，即教唆手下上門撒冥紙、放鞭炮甚至押人要債，今年3月間一名蕭姓中小企業負責人因積欠600萬元賭債跑路，郭男等人竟轉而到蕭男親友處丟蛇逼債。

期間第一次先丟了兩條蟒蛇，見效果不彰，郭男竟二度上門，再丟了3條具毒性的眼鏡蛇強討賭債，連帶讓當地消防隊為抓蛇疲於奔命；另郭男因不滿劉姓民眾不接受其議員服務處介入調解工安糾紛，認為對方不給面子，有損顏面，竟唆使集團成員持2顆煙霧彈丟入劉男住處示警報復。

今年一月間，郭男因不滿就讀國二兒子在校被老師管教，竟仗勢曾擔任縣議員，率6名以上成員於上課時間侵入校園，當著校長與到場調解議員面前動手毆打老師成傷，目無法紀行徑讓地方民眾對其勢力均感畏懼，老師事後也不敢報案。

案經刑事局中部打擊犯罪中心偵六大隊第五隊蒐證完備，前天會同彰化警方收網時，郭發現警方上門，連忙收拾銀行帳簿、現金11萬等家當從住宅後方窗戶翻牆進入防火巷，仍被包抄警方逮個正著。

警方同時逮捕集團成員共18人，查扣暴力討債用手銬、姆指銬、手指虎、腳鐐、借據、空氣長短槍、宮廟制服及現金770萬多萬元、k他命49.62公克等贓證物，訊後全案依恐嚇取財、組織犯罪、賭博、傷害、妨害自由等罪嫌送辦，檢方聲押郭男與兩名重要成員獲准，其餘成員以2萬到10萬不等金額交保候傳。

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