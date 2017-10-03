獨家》偷遍5都大賣場 北中南通緝女大盜虎尾栽跟斗

黃姓女子偷大賣場彩妝物品時被監視器拍下的畫面。（記者廖淑玲翻攝）

2017-10-03 00:02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕黃姓女大盜偷遍5都大賣場、背負6條通緝罪名，卻在雲林縣虎尾栽了跟斗，讓受害賣場業者大大感謝警方，高喊「讚嘆seafood」。

虎尾一家大賣場上月底發現一堆商品包裝被丟在角落，經過調查才發覺是高手偷竊，向警方報案，逮獲專偷大賣場商品，且已遭台北、台南、高雄、台中等法院通緝2年多的31歲黃姓女大盜，訊後依竊盜罪移送黃女並解送歸案。

虎尾這家大賣場上月底大批彩妝、化妝品、飾品不翼而飛，卻發現一堆商品包裝被丟在暗處角落，查看店裡監視器沒有異樣，向總公司請示找主管人員監看，發覺一名女子行跡可疑，準備捉人時，該女子竟衝出店外，被一輛接應的自小客車接走。

業者向虎尾警方報案，經警方調閱、比對各路口監視器，研判該女子投宿在一家汽車旅館，立刻前往逮人，調查後發現，該女子已被台北等6地法院發佈通緝，並在其投宿的房間內查扣大批賣場被偷的彩妝等物品琳瑯滿目，市價超過4萬7000元，讓賣場業者瞠目結舌。

警方調查，設籍高雄的黃姓女子國中畢業未再升學，結婚後和前夫專門偷竊大賣場的彩妝及化妝品等容易銷贓物品，再利用網路拍賣，售予不知內情的網友，竊盜前科累累，甚至已遭各地法院通緝仍不知悔改。