台灣臉書接單中國出貨 詐團大賣仿品2年爽賺7千萬

警方查扣3000多件假貨。（記者張瑞楨攝）

2017-10-02 15:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕保二總隊刑警大隊與刑事局中打等單位，查獲以郭姓夫妻為首的詐騙集團，這個集團在台灣的臉書設置16個粉絲團，以「代購」為名，再以買一送一、零碼特價活動等手法促銷，實際上是由中國寄出仿冒品，透過兩岸三地物流業詐騙，更惡劣的是，他們會隨商品附上代購的簽帳單，藉此騙取買家的信任，短短2年大賺7000萬元，郭嫌過著開賓士車、住豪宅的奢華生活，全案依詐欺等罪嫌法辦。

近期喜歡在臉書上購物的網友，常抱怨下單之後，卻收到中國寄來的貨物，而且是貨到付款，這些網友可能就是買到上述的假貨，保二總隊刑警大隊與中打，在台中地檢署檢察官張富均指揮下，偵破這個公司化的犯罪組織。

調查顯示，39歲的郭嫌與妻子趙女（36歲），早年在逢甲大學商圈賣仿冒品，不過，近年警方嚴厲取締，他們轉向網路發展，並聘僱5男3女共8人當員工，在臉書上設置16個粉絲團，包括「Captain Life 特價購物區」、「Virgin Select. 限量籃球鞋活動」等16個粉絲團，再以特賣活動販售仿冒服飾鞋款與配件，並以買一送一、零碼特價活動等手段賣東西，他們每月花在臉書的廣告費，高達10萬至20萬元。

這群騙徒宣稱，商品來源是到香港、歐洲或美國「代購」，還會隨著商品附上信用卡簽單或發票，藉此取信買家，不過，這些簽單發票都是假的，他們從臉書接單之後，直接從中國寄貨給買家，不少買家收到仿冒的假貨，向警方報案，另有買家在臉書上質疑是仿冒假貨，郭嫌等人會趕緊把留言刪除。

他們賣的假貨有多麼便宜？警方調查，市價4000至上萬元的雷朋眼鏡，他們是2000元買一送一，平均一個眼鏡1000元；時下熱門的tods廠牌鞋子（俗稱豆豆鞋），真品一雙市價上萬元，他們只賣3000至4000元，吸引很多買家下單。不過，不難辨識是假貨，以雷朋太陽眼鏡為例，假貨質感比較差，沒有浮水雕刻的商標，商標是用黏貼的。

警方統計，郭嫌夫妻從前年8月開始經營，2年時間大賺7000萬元，開賓士豪車、住七期的豪宅，每月賺上百萬元，警方上月19日搜索，在郭嫌的豪宅內查扣人頭銀行存簿、手機、電腦與現金24萬餘元等證物；另於他們在台中市西區承租的退換貨倉庫內，查獲仿冒品3000多件，郭嫌坦承賣仿冒品，但他宣稱他的上面，「有一個大陸的老闆」。

警方把這10名賣假貨的騙徒，依刑法詐欺罪、偽造文書罪、商標法等罪嫌移送地檢署，郭嫌夫妻分別以20萬與10萬元交保，其餘8人以各5萬元交保，警方正調查他們的名下房屋土地等財產，並函請銀行調查他們存款，以利於法院以犯罪所得宣告沒收。

保二總隊刑警大隊指出，台灣境內仿冒多來自中國，品質參差不齊，呼籲民眾勿貪小便宜而受騙，如有在網路購買到仿冒商品，可以向保二總隊刑警大隊報案，以利向犯嫌求償，並維護台灣國際形象。

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