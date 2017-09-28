涉浮報助理費 投縣議員張志銘10萬交保

2017-09-28 19:14

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣議員張志銘涉嫌浮報助理費疑案，南投檢調傳訊調查後，依貪污罪嫌諭令10萬元交保，今日張志銘前往竹山克明宮，向他最敬愛的關聖帝君焚香朝拜，希望神明能庇佑他順利、平安度過該官司風波，並強調，真金不怕火煉，希望檢調能明察秋毫，還其清白。

據調查，張志銘長子張育銓在104年3月至105年3月期間，雖然擔任其縣議員助理，但也在高雄攻讀碩士學位，而被檢調懷疑不實領取每月約3萬元的助理費，合計約36萬元，儘管張志銘再三聲稱，對於鄉親請託事項，其兒子都非常努力協助，因此每月約3萬元的助理費，絕非浮報，而是其工作應得的薪資。

雖然檢調持保留態度，但張志銘強調，他一定會出示更多其兒子從事助理工作的事證，提供檢調參考，如服務處公文電子檔建立、議會提案議題的研究和資料蒐集，甚至南投縣農業勞工職業工會、社團法人台灣室內空氣品質服務協會、南投縣竹山清水溪親水公園促進會、人才培訓協會等民間團體，也都是其兒子擔任助理期間協助成立的。

張志銘說，他自從宣布角逐下屆鎮長選舉後，便有許多流言、耳語在背後中傷他，但他相信司法絕不會淪為選舉工具，更何況，他的兒子是在碩3時擔任助理，只要論文通過便可畢業，課業並不重，加上他曾在民進黨高雄市黨部擔任主委，其兒子藉攻讀碩士之便，可服務竹山與高雄2地鄉親，難道不行？而國會也不時可見大學生兼任助理幫忙立委蒐集資料的情形，也希望檢調能明察秋毫。

民進黨南投縣黨部主委陳昭煜表示，他本身也是縣議員，一人當選，全家甚至全黨服務，是該黨秉持為民服務的原則，況且，民代為民服務原本就無區域限制，有時連台南、高雄甚至澎湖等離島地區，雖無選票，但他本人或黨部人員接獲陳情後，只要能力許可範圍內也都會全力協助。

南投縣議會表示，依地方制度法「地方民代支給條例」規定，每位議員每月助理費不得超過8萬元，至於要聘請2或3人，由議員自行決定並將名單提供議會登錄，但因沒有任何排除條款，所以不少議員助理費是由妻兒子女或親朋好友領取，其他縣市也都是如此。