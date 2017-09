班傑明在亞洲各國惡名昭彰。(記者蔡宗憲翻攝)

2017-09-25 17:37

〔記者蔡宗憲/屏東報導〕遭台灣警方盯上,早上飛往韓國試圖第二次入境的德國巨腿男班傑明(Benjamin Holst),下午遭韓國拒絕入境,並驅逐往中國北京,他在臉書難掩沮喪,大嘆已經成為台韓的黑名單。

班傑明下午遭韓國驅逐出境,他在臉書寫著「Korea deport my tommorow to Peking」,底下回復網友「 I am blacklistet in Taiwan and Korea also」,明天將飛往北京。

得知班傑明二次入境韓國遭驅逐,不少網友大贊「台灣警方警覺性領先韓國!」、「誰敢在陳家欽(新任警政署長)地盤上撒野!」還有網友留言嘲諷,要他試試入境非洲或北韓。