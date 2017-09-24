連遭男客打槍 應召女憤而誣告三七仔迷姦

2017-09-24 17:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小美（化名）找徐男到飯店開房間，替她媒介性交易，哪知連續2名客人都對小美興趣缺缺，全部打槍，徐男只好載小美回住處，沒想到火大的小美事後反咬徐男迷姦她，檢方為此一一偵訊男客、飯店櫃台，加上性侵採證結果全都證明小美說謊，檢方以不起訴還徐男清白。

小美指控，去年8月某日凌晨，她與徐男碰面商談投資事宜，事後徐男邀她一同前往飯店繼續談，沒想到徐男竟趁機在飲料內下藥，她陷入昏睡，直到當天傍晚清醒時，發現自己全身赤裸躺在租屋處，頭部疼痛、下體有灼熱感，始知遭性侵。

徐男到案後矢口否認犯行，辯稱當天其實小美要他介紹性工作的客人，他去小美家接人，一起去飯店，以他的名義開房間，當天有帶2個客人到房間，但他們都打槍，後來凌晨4點退房，他送小美回家，跟平常一樣。

檢方為此循線找到當天打槍小美的邱姓男客，他作證說當天聯繫徐男找小姐，他在飯店房間門口有看到小美，而當時小美坐在床上，看起來跟平常差不多，是清醒的，檢方認為這與小美所述情節大相逕庭。

此外，檢方問飯店櫃台與大門服務生，都說當天沒有發現異狀，無人求救，也無人昏迷被帶入飯店或帶出飯店，檢方認為若小美所述情節為真，櫃台人員豈有毫無察覺之理？

採證結果，小美外陰部棉棒、陰道深部棉棒，以顯微鏡檢查均未發現精子細胞；以前列腺抗原檢測法檢驗結果，均呈陰性反應；經萃取DNA檢測，均未檢出男性染色體DNA，而小美陰道抹片以顯微鏡也未發現精子細胞，因此檢方以罪證不足不起訴。