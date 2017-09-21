吸「殭屍浴鹽」？ 酒店少爺如「喪屍」奔吼暴斃

李姓酒店少爺倒在地上像蝦子般彈跳，不時甩動四肢怒吼。（記者王捷翻攝）

2017-09-21 00:17

〔記者王捷／台南報導〕台南又傳酒店少爺死亡！中西區酒店綽號「小鬼」的李姓少爺，疑吸毒過量猝死，恐怖的是，他吸完毒後走出酒店外，有如《屍速列車》中的殭屍，躺在路上彈跳、嘶吼、甩手狂奔，令到場處理的消防人員、警員都感到害怕，最後「小鬼」在關鬼門的前兩天在醫院猝死。警方指出，目前正等毒物報告，不過，依據他如瘋狂的樣子，可能是吸到「殭屍浴鹽」的二級毒品。

台南中西區13日才有一家酒店的少爺遭流彈擊斃，在18日凌晨3點左右，警方又獲報有人路倒，到場後發現，多次被查獲三級毒品的紀錄的27歲李姓酒店少爺，倒在地上像蝦子一般彈跳，還不時發出怒吼。

救護車到場後，李男突然從地上彈起，甩著手臂，邊怒吼邊逃竄，最後用頭撞路邊的柱子，警員見狀，為了李男安全，將他上銬送上救護車，豈料，李男在擔架上不斷甩頭，張嘴作勢咬人，讓在旁的警員相當害怕。李男被送到醫院後，失去呼吸心跳，又被救了回來，但到了早晨6點左右，仍回天乏術。

酒店旁的檳榔攤店員說，李男走出酒店沒多久，眼珠往上吊，說話不是很正常，自稱有人在追他，希望借檳榔攤躲一下，因為以前就認識李男，沒有他想。可是大夜班店員往店外看，卻一個人影都沒有，最後李男倒在檳榔攤內，開始怒吼、抓頭，就像從屍速列車走出來的喪屍，連忙聯絡酒店的幹部將李男帶走。

酒店業者向警方供稱，當日凌晨2點左右，幹部就有用無線電呼叫李男，一直都沒有回，最後才得知他在門口像中邪一樣，送到醫院後卻死亡，但從店內的監視器畫面看起來，李男還好好的。

警方指出，院方抽血檢驗發現，李男有高血鉀，這是吸毒者的通病，李男疑似是吸到俗稱的「殭屍浴鹽」，相驗後身上並沒有致命傷，目前正等毒物報告，來釐清李男到底吸了什麼毒品。

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