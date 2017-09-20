有心人惡意破壞？ 台博館鎮館銅牛遭潑油

國立台灣博物館兩隻鎮館銅牛是日治時期鑄造的文物，昨天竟遭人潑油，文史界擔心有人惡意破壞！（資料照，記者陳志曲攝）

2017-09-20 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣博物館擁有80年歷史的兩隻鎮館銅牛，昨（19）日下午被發現遭人潑油漬，館方花了2小時清除分別位於眼睛、腹部和尾巴的油漬。台博館表示，油漬並沒有損害銅牛本體，但慎重起見，仍報警處理。

根據《新頭殼》報導，昨天下午1點10分，國立台灣博物館門口的兩隻銅牛被發現遭人潑油漬，館方典藏管理組特別請了修復師一同會勘，最後根據油漬上的香味，判定應為食用油，最後使用溶劑擦拭清除油漬。

石狛犬遭竊後 又有日治文物落難

今年8月中旬，台北市定古蹟圓山水神社才遭人惡意破壞，不但神社柱子遭噴白漆，神社的公狛犬石像也遭竊。昨天台博館銅牛又遭潑油漬，台北市立教育大學兼任助理教授蕭文杰說，日治時期文物連續遭嚴重破壞，讓文史界擔心害怕，擔心是有心人士惡意破壞。

蕭文杰指出，他將源自日治時期的臺灣神社的兩座銅牛向台北市文化局提報古物，卻一直沒有下文。

台博館典藏管理組組長方建能說，這兩隻鎮館銅牛是市民的記憶，銅牛在擦拭後已恢復原貌，油漬並不影響銅牛合金本體，但為了以防萬一，仍向中正一分局報案處理。

台博館前的兩隻銅牛已陪伴博物館80年，成為博物館的地標。台博館李永裕、方建能表示，東側銅牛是1935年為紀念1868箱館戰爭犧牲的日本兵士而鑄造，並獻納給臺灣神社；至於西側銅牛，根據《台灣日日新報》於1937年6月30日的報導，是由家住臺北市京町的日商川本澤一獻納給臺灣神社。

李永裕、方建能調查後指出，兩隻銅牛都經歷不少次的破壞，1944年飛機墜毀意外與1945年的美軍對台轟炸，都曾波及到銅牛像；1950年代又遭人為清除鑄像原本圖像及刻文，西側銅牛的頭也曾遭切斷與竊取，最後只尋回頭部，2支牛角並未尋回。目前的銅牛因擺放於室外開放場域，歷經長年風吹日曬雨淋，表面都明顯出現變黑與綠斑。