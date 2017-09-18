宜蘭男童遭惡男性侵 鄰居嘆「百密仍有一疏」

2017-09-18 20:42

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣鄉間昨日傳出男童性侵案，一名已有2次妨害性自主前科，且都是對未滿12歲的男童伸出毒手的陳姓男子，昨下午再拐騙一名10歲男童至偏僻處性侵得逞，引發周邊民眾恐慌。案發附近民眾表示，陳男今年七月出獄後，大家就特別提高警覺，相互提醒、看顧孩童，沒想到「百密仍有一疏」，仍讓惡狼得逞，只希望司法秉公判決，千萬別輕放惡狼，讓社區再過提心吊膽日子。陳男

案發地點位處宜蘭鄉間，社區民眾約千名左右，因案發地點治安良好，鄰近國小學童下課後常聚集在社區籃球場打球，或到周邊湧泉游泳，感情十分緊密，未料仍發生性侵憾事。

事發後，不少民眾心有餘悸，有民眾指出，陳男平常無所事事，每天就是騎著腳踏車亂晃，偶爾停在路口觀察打球的孩子，現在回想起來，彷彿就是在找對象下手，令人感到恐懼。

民眾說，陳男今年出獄後，他的親戚也提醒大家要提高警覺，民眾也都有自知，若一人在家門窗會盡量緊閉，大家也會互相看顧小孩，只不過，仍在昨天發生疏漏，讓陳男性侵得逞。他痛批，希望這次司法能重判惡狼，要不輕放後，又讓社區生活在恐懼之中。

案發後警方隨即啟動安全網，三星警分局長許再周指出，雖然嫌犯已被羈押，但為避免憾事發生，當下已針對周邊地區增設巡邏箱，偏僻鄉野也已要求轄下派出所、警備隊加派警力巡邏，確保民眾安全。