防制人口販運成效 連續8年獲美國國務院評比成效良好

2017-09-14 12:19

〔記者姚介修/桃園機場報導〕內政部移民署於今（14）日舉辦第11屆「國境管理國際研討會」，會中邀集國內外政府機關駐台、航空公司代表及專家學者，以「國境安全管理及科技應用」為題，內政部長葉俊榮致辭表示，在防制人口販運的成效上，今年我國已是連續第8年在美國國務院「人口販運問題報告」中受評為成效良好之第一級國家。

此次受邀前來的外國講者除了有日本法務省入國管理局、美國國土安全部移民及海關執法局、德國聯邦警察、加拿大邊境服務局、澳大利亞邊境部隊、荷蘭公共安全與司法部及英國移民執法局國際處等移民執法官員代表外，亦邀請到溫哥華國際機場公司前來介紹通關科技運用及桃園國際機場公司介紹規劃中的第三航廈等，是難得之機場盛事。

內政部長葉俊榮於開幕式上致詞時指出，為了讓國人入出國門更為安全便利，已經在全國建置了66座「自動查驗通關系統（e-Gate）」，此外，移民署也積極推動與其他國家能互惠使用，目前已正式加入美國「全球入境計畫」（GE），未來國人經過申請、核准後，入出境美國將不再需要排隊等候，另外在外國人士的入出境通關方面，105年9月在高雄機場已啟用2座專供外籍旅客使用的「外來人口出境快速查驗閘門（F-Gate）」，每人平均通關時間只要10秒鐘。

106及107年將在桃園機場及松山機場再增建18座F-Gate，該設備是由行政院專案核撥經費建置，未來將逐步推廣至其他機場及港口，在本次的研討會中，移民署介紹了各項科技化的管理設備，其中包含此次為了因應「2017世界大學運動會」的舉行，防範具危安顧慮分子趁隙來臺從事不法，在今年8月起正式啟用之入境旅客預審系統，將高風險旅客篩濾作業提前至旅客登機前實施，阻絕不法於境外，確保世大運賽事順利進行。

內政部葉俊榮部長最後表示，在防制人口販運的成效上，今年我國已是連續第8年在美國國務院「人口販運問題報告」中受評為成效良好之第一級國家，但並不會以此為滿足，移民署期望藉由定期辦理研討會，在向各國分享國境管理努力的同時，亦可藉此機會汲取他國之長處與經驗，提升我國查緝能量，鞏固國境安全。

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