上dark web買毒紓壓 妙齡女被起訴

2017-09-13 16:24

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市30多歲甘姓女子疑因工作壓力大，透過外國友人得知可自「暗網」（dark web）購買毒品，而後多次上「暗網」購買大麻，每次約10公克，被調查局台北市調查處執行郵檢勤務查獲，移送台北地檢署偵辦，檢察官今依毒品罪嫌起訴。

檢調調查，平常一般人上網只是網路世界的冰山一角，有些是必須透過特殊瀏覽器才能進入的「暗網」，成為許多不法份子的犯罪溫床，凡舉駭客工具、槍支販賣、毒品交易、未成年性交易、邪教組織，甚至是雇傭殺人，以及慘絕人寰的虐待直播都會出現，因此各國調查單位都相當注意「暗網」。

調查局日前透過郵檢勤務查獲甘女涉毒，甘女供稱，今年初，她參加一場研討會時，在會議中結識幾名外國友人，得知這些人都透過「暗網」購買毒品，她因工作壓力大，再加上出於好奇，詢問如何加入網站成為會員，而後多次在「暗網」上購買大麻吸食，藉以紓壓。

檢調發現，想要進入「暗網」，必須先下載Tor、I2P等特殊瀏覽器，才能存取加密網頁，再經過會員介紹、認證後，才能進入網站購買；甘女向檢調供稱，她曾在「暗網」買過幾次大麻，每次約為10公克，但花錢也有風險，有幾次下單匯錢後，貨卻沒有送來。

今年7月，在美國、加拿大與泰國警方聯手下，全球最大的「暗網」Alphabay已被攻破；Alphabay除了涉及逾25萬件的違法藥物與有毒化學物質交易，還有偽造身份證明以及販賣槍械等服務，擁有超過4萬名以上的賣家與20萬名以上的客戶。