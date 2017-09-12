空服員工會提訴被駁回 華航：尊重法院裁決

2017-09-12 17:30

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市空服員職業工會去年發動華航空服員罷工，華航答應全數7大訴求，但工會不滿華航企業工會也獲得相同待遇，提起訴訟，台北高等行政法院今天駁回，認定協議性質屬於一般集體性協議，因與團體協約法規定的「需以工會會員為限」的要件不符，非屬「團體協約」。其中亦載明，「雇主對於某項與工會間之協議之法律見解，不能因與工會主張不同，即被認定為構成不當勞動行為」，認定華航並未對雙方的協議毀約一案，華航表示，尊重高等行政法院裁決。

華航重申，本於照顧全體同仁，堅持拒絕「非特定工會會員不得享有」的訴求，公司使命是提高每一位華航員工的待遇，福利不應該只有部分員工享有，對於部分員工未透過企業工會表達訴求，藉此於去年6月24日「突襲式」罷工，不僅影響旅客權益，更綁架無辜旅客權益作為籌碼，並透過外部團體一再挑起員工間矛盾，深表遺憾。

華航指出，自去年罷工事件以來，窮盡所有資源，秉持最大誠意，正面回應各項訴求，提高所有同仁待遇，終於在每一位員工的努力下，逐步走出營運陰霾。今年第二季起轉虧為盈，8月營收年增11.56％，貨運更成長逾26％；近期舉辦二年來首次航空服務人員招募，更吸引逾萬人報名，發展前景獲得大眾肯定。

華航承諾，將保障員工內部溝通管道暢通，務求企業工會發揮既有機制，共同創造全體員工的福祉。感謝外界的持續關注及支持，期盼此案盡早落幕。