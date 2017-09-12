岡山車禍》渾身血送醫 客運司機：閃避未開燈車輛而撞護欄

2017-09-12 06:41

〔記者方志賢／高雄報導〕國道中山高岡山路段，昨晚發生6死11傷重大車禍，38歲吳姓客運司機頭部及腳部有撕裂傷，緊急送高雄長庚醫院，急診室醫護人員為他清創及縫合傷口。

肇事的吳姓駕駛並沒有酒駕，他初步向警方供稱，車禍當時是為閃避一輛未開車燈的車輛，而從外側車道往內側閃避，並撞擊內側護欄。

這此重大車禍造成6死11傷，許多乘客在車輛嚴重撞擊內側護欄時，因車身激烈搖晃，而摔出車外慘死。吳姓客運駕駛的頭部及腳部也有撕裂傷，昨晚滿身鮮血搭著救護車到高雄長庚醫院救治，急診室醫護人員立即為他清創縫合傷口。

  • 吳姓客運司機的頭、腳撕裂傷，送醫縫合傷口。（記者方志賢攝））

    吳姓客運司機的頭、腳撕裂傷，送醫縫合傷口。（記者方志賢攝））

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