獨家》「靠北」部長秋後算帳？巡佐被調職還記過

「靠北」後被秋後算帳，警被調職記過（記者蔡政珉翻攝）

2017-09-12 00:00

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警局巡佐黃宏鎮7月曾在臉書社團po文，批評內政部長假日到派出所慰問，卻要基層員警停休相陪，根本是「老萊子娛親」；8月調職後，最近傳出他因利用臉書發表與事實不符言論，引起輿論非議，被記過一次。縣警局強調，部長慰問並未強制停休，也未曾強制要求陪唱歌，po文與事實有出入，經調查才記過。

黃宏鎮任職大湖警分局梅園派出所副所長期間曾在臉書社團「靠北警察」po文，不滿內政部長葉俊榮7月12日前往梅園派出所，名為慰勞員警辛勞，基層員警卻必須停休犧牲權益，直批「這是三小慰勞」，並說「我們是老萊子娛親」。

不過，最近卻流出懲處黃宏鎮資料，裡頭寫著黃宏鎮被人投訴於任職梅園派出所期間，因利用臉書發表與事實不符言論，引起輿論非議，並未經奉准接受採訪，訪問中更未「端正視聽」，嚴重傷害警察團體，遭記過一次。

由於黃宏鎮已於8月底調任大湖警分局卓蘭分駐所，不少警界同仁抱屈黃宏鎮因爆料被記過又被調職。而黃宏鎮手機並未接通，無法得知本人說法。

苗栗縣警察局公關科則表示，調任是檢討績效時發現黃宏鎮於梅園所任內績效不佳，且黃宏鎮是卓蘭人，調任卓蘭分駐所應該會有更大發揮空間。至於記過，是因當時葉俊榮到偏鄉慰訪員警查緝毒品辛勞，當時並未強制停休，也未強制要求員警陪部長唱歌，但是黃宏鎮事前卻在臉書散佈訊息，與事實有所出入，經督察科調查後才會依法記過。

不過，一名員警說，黃宏鎮從梅園派出所副所長調到卓蘭分駐所巡佐，由於梅園所屬山地派出所，有山地加給，加給約5700多元，副所長有4220元主管加給，被調職每月薪水等於少了約1萬元。

據梅園所員警轉述，黃男當得知被調職又記過時，曾抱怨長官處罰太重，也說收到懲處令將提出申訴。但調至卓蘭分駐所後，因心情稍有平復，已向友人說，尊重長官決定，不會再提申訴。

針對此懲處，被外界質疑是「秋後算帳」，而且下重手，有退休警官看到這項懲處抨擊說「馬上被GG了，這就是現實面，誰能說實話呢？」

事情在網路傳開後，有人留言說「警察最大的敵人就是自己人，欺負自己人最會，都不手軟，難怪警察會讓人看不起」、「這長官挺逗的」、「做長官的有點擔當，就連處分也要用民眾李OO投訴來當擋箭牌，可憐！真是可憐」，反響熱烈。