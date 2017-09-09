女子鬼月冒雨獨走山區「心驚驚」 員警開車護送

2017-09-09 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗頭份警察分局日前接獲報案，一名女子因與朋友吵架，憤而在大雨中獨自走在山區，隨著天色越來越暗，女子也越走越害怕，隨即打電話報案，請求警方協助接送下山。

據警方了解，這名47歲女子家住中壢，當天搭車到苗栗南庄找朋友，但與友人發生口角，才會在大雨中獨自走在山區，警方接獲報案後隨即前往救援。

最後在田美山區一處偏僻產業道路上找到這名女子，女子看起來相當害怕，確定女子未受傷後，為了安全起見，由警方開車護送下山。

女子非常感謝警方熱心幫助脫困，否則後果不堪設想。